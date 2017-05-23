Уходивший от погони пьяный 16-летний кузбассовец за рулём Toyota врезался в дом

22 мая в Анжеро-Судженске водитель Toyota Corsa не остановился по требованию сотрудников полиции, увеличил скорость и продолжил движение. Началась погоня, в результате которой автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги и врезался сначала в ограду, а после – в жилой дом.

ДТП произошло на улице Просвещения, в районе дома №15.

«За рулём Toyota был 16-летний подросток, у которого нет прав. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате столкновения травмы получила 19-летняя пассажирка японской машины. Её госпитализировали. На автомобилиста составили ряд административных материалов за грубое нарушение правил дорожного движения.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 35 ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей. Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами.