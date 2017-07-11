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Указом Путина начальником Росгвардии по Кузбассу стал Юрий Кель

Соответствующий документ появился на сайте национальной гвардии РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальников территориальных управлений Росгвардии. В нашей области главой территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии стал Юрий Кель.

«Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2017 года на высшие должности назначены (…) начальником Управления войск национальной гвардии по Кемеровской области полковник полиции Юрий Кель», — говорится на сайте ведомства.

Юрий Кель — на службе в органах внутренних дел находится с 1990 года. До назначения начальником Росгвардии по Кемеровской области полковник полиции Юрий Кель занимал должность начальника управления вневедомственной охраны по Кемеровской области.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://zakon-kuzbass.ru

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