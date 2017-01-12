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Украинские чиновники изменили место рождения богатыря Ильи Муромца в Wikipedia

Предположительно такие изменения связаны с грядущей премьерой первого украинского фэнтези о супергероях «Сторожевая застава».

Сотрудники украинского Министерства обороны изменили в Wikipedia место рождения русского богатыря Ильи Муромца. Исследователи уверены, что он родился не в деревне Карачарово, что находилась недалеко от Мурома, а в Моровске Черниговской области Украины, сообщает Ruposters.

По некоторым данным, такие изменения связаны с тем, что скоро на Украине зрителям представят первую картину в жанре фэнтези «Сторожевая застава». В фильме также отстаивается версия, что русские богатыри родились в Украине.

Стоит отметить, что это не единственные изменения, которые сотрудники Минобороны Украины внесли в сетевую энциклопедию. Самое большое количество правок в украинский, российский и английский сегменты Wikipedia вносят из Минобороны страны, Верховной рады, Госспецсвязи и Секретариата Кабмина.

Напомним, в конце декабря экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что писатель Фёдор Достоевский, художник Илья Репин, а также композитор Пётр Чайковский являются представителями «уникальной украинской цивилизации».

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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