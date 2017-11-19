Украинских курсантов ВВС кормили тараканами и червями
Тараканов и червей в еде курсантов нашли во время прокурорской проверки.
Курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба кормили тараканами и червями. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные лётчики», — написал прокурор на своей странице в Facebook.
Нарушения в еде и антисанитарные условия на кухне в учебном заведении нашли во время проверки учреждения по делу о хищении денежных средств. Руководивший вузом генерал-майор и его заместитель уже задержаны за хищение 2,4 млн гривен.
По словам Матиоса, прокуратура получила 17 рапортов от курсантов о том, что в еде, которую им дают в столовой, есть насекомые.