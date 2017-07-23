Новости
Кузбасс

Умер первый легальный миллионер СССР

Артём Тарасов скончался в возрасте 67 лет.

Секретарь политической партии «Яблоко» сообщил о смерти первого миллионера СССР и одного из создателей кооперативного движения в стране, Артёма Тарасова.

«Умер Артём Михайлович Тарасов. Эту информацию мне сейчас подтвердила его помощница. О причине смерти, дате и месте прощания семья АМ сообщит завтра. В прошлом году предприниматель, первый советский миллионер Артём Тарасов вступил в «Яблоко». Он баллотировался от нас в Госдуму», -написал Яковлев на своей странице в Facebook.

Тарасов выдвигал свою кандидатуру в депутаты Госдумы в Красноярском крае. В годы перестройки он занимал пост вице-президента Союза объединённых кооперативов СССР и одновременно работал генеральным директором внешнеэкономической ассоциации «Исток». Стал первым официальным миллионером в стране в 1989 году. В 1991 году эмигрировал в Лондон, в 1996-м пытался баллотироваться в президенты РФ, но не был зарегистрирован избиркомом.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Открытие шахты имени Сергея Тихова в Ленинск-Кузнецком районе

Подробный фотоотчёт из-под земли и с поверхности
Цена недели

Сколько в Кемерове стоят фрукты

Сибдепо сравнил цены на арбуз, дыню, черешню, абрикос, персик и сливу
Чтиво

5 злых мифов о работе в контактном центре

Разбираемся в тонкостях нещадно критикуемой профессии
Чтиво

Знак качества: лучшие товары и услуги Кузбасса в 2017 году

Сибдепо узнал, чем богата земля кузбасская

Сегодня в Кемерове

Популярное