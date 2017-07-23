Умер первый легальный миллионер СССР

Секретарь политической партии «Яблоко» сообщил о смерти первого миллионера СССР и одного из создателей кооперативного движения в стране, Артёма Тарасова.

«Умер Артём Михайлович Тарасов. Эту информацию мне сейчас подтвердила его помощница. О причине смерти, дате и месте прощания семья АМ сообщит завтра. В прошлом году предприниматель, первый советский миллионер Артём Тарасов вступил в «Яблоко». Он баллотировался от нас в Госдуму», -написал Яковлев на своей странице в Facebook.

Тарасов выдвигал свою кандидатуру в депутаты Госдумы в Красноярском крае. В годы перестройки он занимал пост вице-президента Союза объединённых кооперативов СССР и одновременно работал генеральным директором внешнеэкономической ассоциации «Исток». Стал первым официальным миллионером в стране в 1989 году. В 1991 году эмигрировал в Лондон, в 1996-м пытался баллотироваться в президенты РФ, но не был зарегистрирован избиркомом.