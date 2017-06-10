Упавшее дерево перекрыло улицу Гагарина в Кемерове

Проезд по улице в течение нескольких часов был полностью заблокирован.

В ночь на 10 июня сильный ветер повалил большой тополь на улице Гагарина, сломав ствол у самого основания. Дерево упало поперёк дороги, полностью перекрыв проезд по Гагарина от Пионерского бульвара до улицы им. 9 января. О происшествии сообщили пользователи группы «Регион 42» во «ВКонтакте».

Примерно в 10.00 городские дорожные службы убрали дерево, освободив проезжую часть. Никакой информации о пострадавших в результате инцидента нет.