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Уральские учёные рассказали, что через 50 лет Кузбасс может уйти под воду

Уральские учёные рассказали, что через 50 лет Кузбасс может уйти под воду

Кроме нашего региона затонуть могут ещё семь территорий России.

Учёные лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ заявили, что восемь регионов России, в том числе Кузбасс, через полвека могут оказаться под водой. К 2050 году вечная мерзлота на севере страны начнёт стремительно таять, сообщает Znak.

К 2020 году группа учёных из России, Франции, Германии и Японии намерена разработать верифицированную модель климата арктической части России. В настоящее время известно, что восемь территорий страны находится в зоне риска затопления.

В 2015 году специалисты отметили, что температура вечной мерзлоты изменилась на минус пять градусов в положительную сторону по сравнению с показаниями, зафиксированными полвека назад. При температуре хотя бы в плюс один градус, лёд растает.

По мнению экспертов, первыми растают тонкие слои льда в Западной Сибири, в результате чего затопят города Ямала, Архангельскую, Мурманскую и Кемеровскую область, а также другие территории.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.znak.com

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