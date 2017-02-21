Уральские учёные рассказали, что через 50 лет Кузбасс может уйти под воду

Кроме нашего региона затонуть могут ещё семь территорий России.

Учёные лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ заявили, что восемь регионов России, в том числе Кузбасс, через полвека могут оказаться под водой. К 2050 году вечная мерзлота на севере страны начнёт стремительно таять, сообщает Znak.

К 2020 году группа учёных из России, Франции, Германии и Японии намерена разработать верифицированную модель климата арктической части России. В настоящее время известно, что восемь территорий страны находится в зоне риска затопления.

В 2015 году специалисты отметили, что температура вечной мерзлоты изменилась на минус пять градусов в положительную сторону по сравнению с показаниями, зафиксированными полвека назад. При температуре хотя бы в плюс один градус, лёд растает.

По мнению экспертов, первыми растают тонкие слои льда в Западной Сибири, в результате чего затопят города Ямала, Архангельскую, Мурманскую и Кемеровскую область, а также другие территории.