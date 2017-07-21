Новости
Кузбасс

Уроженка Кемерова попадёт на страницы сентябрьского номера журнала Maxim

Наталья Чуйко — участница топ-10 конкурса красоты «Мисс MAXIM-2017».

В Москве состоялся финал конкурса красоты  «Мисс MAXIM-2017». В нём участвовали 10 девушек, в том числе и модель из Кемерова Наталья Чуйко.

Девушка, к сожалению, не победила. Корона досталась Екатерине Котаро из Шадринска.

«Большинство девочек были полностью не удовлетворены итогом, — сообщила Сибдепо Наталья Чуйко. — По мнению многих участниц, победительница никак себя не проявила. А по поводу финала: было прям шоу. Были классные костюмы, у каждого свой, уникальный».

Наталье хоть и не досталась корона, но зато она, наряду с другими участницами топ-10, появится на страницах сентябрьского номера Махiм. Съёмки уже прошли, модель осталась ими довольна.

Напомним, что Наталья Чуйко участвовала в конкурсе от мужского журнала не впервые. В 2016 году она вошла в топ-100.

«Мне порекомендовали прийти на третий год, не исключаю, что это произойдёт», — сказала Наталья.

«Мисс MAXIM» — конкурс, победительница которого появляется на обложке одного из выпусков мужского журнала MAXIM, а также получает корону и призы от спонсоров. Остальным участницам топ-10 достаются подарки и фото на страницах издания.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Натальи Чуйко.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Как в Кузбассе получить электронный больничный лист

Теперь болеть придётся по-настоящему
Фоторепортажи

6 тысяч порций халявного мороженого в «Парке Чудес»

Как прошёл "День мороженого" в "Парке Чудес"
Еда

Шашлычок с сюрпризом: проверяем мясо из кемеровских шашлычных

Есть ли в Кемерове безопасный шашлык?
Цена недели

Сколько в Кемерове стоят фрукты

Сибдепо сравнил цены на арбуз, дыню, черешню, абрикос, персик и сливу

Сегодня в Кемерове

Популярное