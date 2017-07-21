Уроженка Кемерова попадёт на страницы сентябрьского номера журнала Maxim

В Москве состоялся финал конкурса красоты «Мисс MAXIM-2017». В нём участвовали 10 девушек, в том числе и модель из Кемерова Наталья Чуйко.

Девушка, к сожалению, не победила. Корона досталась Екатерине Котаро из Шадринска.

«Большинство девочек были полностью не удовлетворены итогом, — сообщила Сибдепо Наталья Чуйко. — По мнению многих участниц, победительница никак себя не проявила. А по поводу финала: было прям шоу. Были классные костюмы, у каждого свой, уникальный».

Наталье хоть и не досталась корона, но зато она, наряду с другими участницами топ-10, появится на страницах сентябрьского номера Махiм. Съёмки уже прошли, модель осталась ими довольна.

Напомним, что Наталья Чуйко участвовала в конкурсе от мужского журнала не впервые. В 2016 году она вошла в топ-100.

«Мне порекомендовали прийти на третий год, не исключаю, что это произойдёт», — сказала Наталья.

«Мисс MAXIM» — конкурс, победительница которого появляется на обложке одного из выпусков мужского журнала MAXIM, а также получает корону и призы от спонсоров. Остальным участницам топ-10 достаются подарки и фото на страницах издания.