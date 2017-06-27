Новости
Кузбасс

Уроженка Кемерова прошла в финал конкурса «Мисс MAXIM-2017»

Наталья Чуйко участвует в конкурсе уже второй год подряд.

Уроженка Кемерова Наталья Чуйко прошла в финал конкурса красоты «Мисс МAXIM-2017». Девушка оставила позади не одну конкурентку и сейчас претендует на победу наряду с еще девятью участницами.

«Я участвую в этом конкурсе уже во второй раз. В 2016 году вошла в топ-100», — рассказала Сибдепо Наталья Чуйко, ныне проживающая в Москве.

Наталья рассказала изданию, что участвует в различных фотосессиях, кастингах уже не первый год. В подростковом возрасте девушка посещала модельную школу.

«Позднее обстоятельства заставили сделать выбор в пользу учебы, — сообщила Наталья Чуйко. — Однако я знала, что не отступлюсь и уже в совершеннолетнем возрасте вернулась на подиум. В Москве всё с ещё большей силой закрутилось».

Сейчас девушка готовится к финалу, который состоится 20 июля. Модель настроена решительно. По её словам, в случае проигрыша, она пойдёт на конкурс и в третий раз.

«Мисс MAXIM» — конкурс, победительница которого появляется на обложке одного из выпусков мужского журнала MAXIM, а также получает корону и призы от спонсоров. Остальным участницам топ-10 достаются подарки и фото на страницах издания.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com (страница Натальи Чуйко). Автор фото - Евгений Мальков.

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

«Квартал дружбы»: всё, что нужно знать о новом микрорайоне Кемерова

В Кемерове началось строительство нового микрорайона «Квартал Дружбы» на Южном
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?
Фоторепортажи

Человек из Кемерова: как прошёл фестиваль уличного искусства «Детализация»

«Поэтическая вАрка», уличная мода, граффити и другие яркие моменты «Детализации»

Сегодня в Кемерове

Популярное