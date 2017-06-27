Уроженка Кемерова прошла в финал конкурса «Мисс MAXIM-2017»

Наталья Чуйко участвует в конкурсе уже второй год подряд.

Уроженка Кемерова Наталья Чуйко прошла в финал конкурса красоты «Мисс МAXIM-2017». Девушка оставила позади не одну конкурентку и сейчас претендует на победу наряду с еще девятью участницами.

«Я участвую в этом конкурсе уже во второй раз. В 2016 году вошла в топ-100», — рассказала Сибдепо Наталья Чуйко, ныне проживающая в Москве.

Наталья рассказала изданию, что участвует в различных фотосессиях, кастингах уже не первый год. В подростковом возрасте девушка посещала модельную школу.

«Позднее обстоятельства заставили сделать выбор в пользу учебы, — сообщила Наталья Чуйко. — Однако я знала, что не отступлюсь и уже в совершеннолетнем возрасте вернулась на подиум. В Москве всё с ещё большей силой закрутилось».

Сейчас девушка готовится к финалу, который состоится 20 июля. Модель настроена решительно. По её словам, в случае проигрыша, она пойдёт на конкурс и в третий раз.

«Мисс MAXIM» — конкурс, победительница которого появляется на обложке одного из выпусков мужского журнала MAXIM, а также получает корону и призы от спонсоров. Остальным участницам топ-10 достаются подарки и фото на страницах издания.