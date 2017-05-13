Уроженка Кемерова выступила на Fashion Week в Александринском театре Петербурга

Девушка вышла на подиум с пластиковым воротником и в шапочке с кошачьими ушами и представила один из образов коллекции «Запутанная история».

Уроженка Кемерова Юлия Праздницина стала участницей Fashion Week fall-winter 17/18 в Санкт-Петербурге. Девушка представила один из образов коллекции Лили Вуец «Запутанная история».

Показ прошёл на Новой сцене Александринского театра. В рамках St. Petersburg Fashion Week свои коллекции зрителям презентовали студенты и выпускники кафедры креативных индустрий СПбГЭУ.

«В социальных сетях я увидела пост о том, что для работы на Fashion Week требуются модели невысокого роста. Так как когда-то у меня было желание этим заниматься и малюсенький опыт, то я решила поучаствовать. Я вообще не волновалась, пока не осознала, где нахожусь и что делаю. Это же сцена Александринского театра, Fashion Week! И в зале было очень много людей. Волновалась и чувствовала груз ответственности», – рассказала Сибдепо Юлия Праздницина.

Для своей мини-коллекции для преддипломной работы модельер и студентка СПбГЭУ Лиля Вуец выбрала моделей невысокого роста – от 158 до 165 сантиметров. Рост Юлии Празднициной – 158 сантиметров.

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«Несколько студентов и выпускников нашей кафедры представили для показа мини-коллекции из пяти моделей. Моя коллекция «Запутанная история» вышла под брендом Introvert. Потому что я сама – интроверт, и мне тяжело облекать мысли в слова. Я общаюсь с миром посредством своего творчества. Хотелось, чтобы коллекция была максимально похожа на меня, на мое видение street fashion. Я сама невысокого роста, мне очень нравятся объёмные вещи, на мой взгляд, они очень интересно смотрятся на маленьких девушках», – поделилась с онлайн-журналом модельер Лиля Вуец.

В работе над мини-коллекцией девушка вдохновлялась чередой ассоциаций и вьетнамским блогером Plaaastik. Именно у неё Лиля позаимствовала идею пластикового воротника. Также девушка добавила, что нельзя относиться к моде серьёзно, нужно воспринимать её как игру.