Ущерб от сожжения пяти грузовиков в Кемерове составил 8 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджога на автотранспортном предприятии.

В Кемерове возбудили уголовное дело по факту поджога пяти грузовиков на автотранспортом предприятии.

Напомним, ночью 27 февраля в областном центре на улице Кирзавод 3-бис на охраняемой территории сгорели пять автомобилей ГАЗ 2015 и 2016 годов выпуска.

«Предварительная сумма ущерба составляет около 8 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Правоохранители выяснили, что у машин подожгли моторные отсеки. Следственно-оперативная группа уже опросила свидетелей происшествия и изъяла вещественные доказательства.

В полиции уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

Региональное ГУ МВД просит всех, кто что-либо знает об этом происшествии, позвонить по телефонам: 8-(3842)-390-715, 754-300 или 02.

Осведомлённый источник рассказал Сибдепо, что горели машины ООО ТК «Регион». Автомобили были взяты лизинг и в день пожара находились на ремонте.