Усманов и Абрамович вошли в список богатейших людей Великобритании

Британское издание The Sunday Times опубликовало список самых богатых людей Соединённого королевства. В него вошли не только граждане Великобритании, но все резиденты, ведущие крупный бизнес на территории страны.

Российский бизнесмен Алишер Усманов входит в этот список благодаря обладанию 30% акций футбольного клуба «Арсенал». По сравнению с прошлым годом он поднялся в списке на 5 позиций – с 10 места на 5-е. В российском рейтинге Forbes Усманов также находится на 5 позиции. На данный момент его состояние оценивается в 15,3 млрд долларов (11,791 млрд фунтов).

Кроме Усманова в список британского издания вошли владелец футбольного «Челси» Роман Абрамович (10,3 млрд долларов, 13 место) и президент компании Inteco Managemen Елена Батурина – супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова (1,06 млрд долларов, 156 место).

Возглавили список натурализованные индийцы, братья Индуйя. Они владеют корпорацией Hinduja Group – флагманом в сфере торговли, недвижимости и ресторанного бизнеса на Туманном Альбионе. Их состояние оценили в 16,2 миллиардов фунтов (21 миллиард долларов).