В Новокузнецке рано утром горели четыре автомобиля

В Новокузнецке 23 января утром горели четыре автомобиля. В 6:00 по местному времени на проспекте Ермакова произошёл пожар в автомобиле Toyota Camry.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны автомобиль был полностью охвачен пламенем. В итоге у Camry обгорел моторный отсек и салон. Из-за того, что пожар был поздно обнаружен, загорелись и припаркованные рядом с Toyota автомобили. У Kia Rio и Toyota Rav4 оплавилось лакокрасочное покрытие и задние фары», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительной причиной данного пожара названа неисправность механизмов и узлов транспортного средства. К тушению привлекались 4 человека и 1 единица техники.

Также 23 января в 6:35 на улице Клименко в Заводском районе Новокузнецка загорелся автомобиль ВАЗ-2109. В результате пожара у машины обгорели моторный отсек и салон. Предварительно установлено, что причиной происшествия стали умышленные действия по уничтожению имущества. К тушению на улице Клименко от МЧС привлекались 8 человек и 2 единицы техники.