В 11 городах России студентов выселят из общежитий из-за Чемпионата мира по футболу

Российский студенческий союз обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с обращением из-за возможного выселения студентов из общежитий накануне Чемпионата мира по футболу 2018. Их места должны будут занять полицейские и бойцы Росгвардии, занятые в обеспечении правопорядка во время турнира.

«Ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряженности. Принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно. Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше», – говорится в обращении.

По информации портала Sports.ru, в вузах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска уже меняют учебные планы, чтобы завершить занятия и сессии до начала турнира и освободить общежития. Каким образом будет решаться вопрос с летней практикой, не сообщается.