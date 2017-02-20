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Кузбасс
В 12 кузбасских ветеринарных аптеках незаконно продавали лекарства для животных

В 12 кузбасских ветеринарных аптеках незаконно продавали лекарства для животных

Факт нарушения законодательства отмечен в 12 из 15 проверенных объектов.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области совместно с сотрудниками ГУ МВД по Кемеровской области проверили в Кузбассе 15 торговых точек, где реализуются лекарственные препараты для животных. В 12 ветеринарных аптеках незаконно продавали лекарственные средства.

«Реализация продукции проводилась без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Находившиеся в незаконном обращении лекарственные препараты, изъяты из оборота и помещены на изолированное хранение до принятия судебным органом решения о порядке их дальнейшего использования», – рассказали Сибдепо в пресс-службе Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела по факту незаконной продажи препаратов. На сегодняшний день в отношении четырех субъектов вынесены решения в пользу Управления о назначении административного штрафа на общую сумму 16 000 рублей.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области.

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