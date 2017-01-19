В 2016 году Infiniti представил сразу пять новинок на российском авторынке

В прошлом году японский бренд отметил 10-летие на рынке РФ.

В 2016 году японская компания Infiniti (принадлежит Nissan Motor) представила в России пять новинок. Как сообщает агентство «Автостат«, покупателям стали доступны QX50 с удлиненной базой, 405-сильный Q50, компактные хэчтбек Q30 и кроссовер QX30, обновлённый паркетник QX60. Более того, в рамках празднования 10-летия бренда Infiniti в РФ, состоялась российская премьера купе Q60.

«Весь 2016 год мы радовали наших клиентов новинками, которые помогли укрепить позиции Infiniti на рынке и продолжить активное развитие бренда», — комментирует управляющий директор Infiniti Россия-Украина-Казахстан Ольга Филиппова.

Российское аналитическое агентство отмечает, что по итогам 2016 года дилеры Infiniti в РФ реализовали 4517 автомобилей (снижение показателя на 18% по сравнению с 2015 годом).