В 2016 году кузбассовцы получили 370 льготных займов на жильё

В Кузбассе молодые семьи, молодожёны, участники боевых действий, спортсмены и многодетные семьи, а также инвалиды смогли получить в 2016 году 370 льготных займов. Кроме того, под 0%, 3% и 5% годовых займы взяли и другие категории населения. Общая сумма займов составила 614 млн рублей.

«Наибольшее количество займов было выдано в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Белове, Таштагольском и Промышленновском районах. Девять семей оформили через фонд в прошедшем году льготные займы общей суммой 13,2 млн рублей на самостоятельное строительство индивидуальных жилых домов», – сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В 2016 году Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области ввёл в эксплуатацию девять многоквартирных домов на 876 квартир в Кемерове, Новокузнецке и Топках. На строительство девяти домов потратили 1,76 млрд рублей.