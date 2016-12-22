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Кузбасс

В 2016 году МРСК Сибири оплатила штраф от УФАС в 9 млн рублей

Также в этом году крупный штраф оплатил ленинск-кузнецкий «Водоканал».

В Кузбассе в 2016 году ПАО «МРСК Сибири» и ленинск-кузнецкий «Водоканал» оплатили крупные штрафы в размере более девяти и восьми миллионов рублей соответственно. Об этом 22 декабря на пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам года, рассказала руководитель Кемеровского УФАС России Наталья Кухарская.

По данным управления, в 2014 году МРСК Сибири «необоснованно в одностороннем порядке уклонилась от исполнения обязательств по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии с ООО «Желдорэнерго», ООО «Энергоререзерв» и ООО «Электросетевая Компания Кузбасса». В итоге в 2015 году УФАС оштрафовало компанию. В 2016-ом МРСК выплатила штраф.

«Необходимо отметить, что в отношении МРСК Сибири рассматривалось несколько дел, — сообщила журналистам Наталья Кухарская. — По совокупности более 9 млн рублей штрафов уже оплачено».

Ленинск-кузнецкий «Водоканал» в этом году выплатил 8 млн 524 тысячи рублей штрафа. Как рассказали в управлении, в 2015 году общество с ограниченной ответственностью своевременно не проинформировало абонента об отключении холодной воды и прекратило водоснабжение жилого дома. В результате УФАС оштрафовало ООО.

Отметим, что обе компании обжаловали решение. Однако суды поддержали позицию представителей антимонопольной службы.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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