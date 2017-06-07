В 2016 году на одного жителя Кузбасса приходилось более 24 «квадратов» жилья

На 1 января 2017 года общая площадь жилого фонда в регионе составила 65,7 млн кв. м, увеличившись за год на 1,9%.

В 2016 году на одного жителя Кузбасса в среднем приходилось 24,3 кв. м жилья. За год этот показатель вырос на 0,6 кв. м. В целом, на 1 января 2017 года общая площадь жилого фонда области составила 65,7 млн «квадратов», увеличившись по сравнению с 2015 годом на 1,9%.

Как сообщает Кемеровостат, в регионе больше всего двухкомнатных квартир – 43%, и трёхкомнатных частных жилых домов – 41,5%. Далее следуют трёхкомнатные квартиры – 30%, и двухкомнатные дома – 26,7%.

Уровень благоустройства жилого фонда в Кемеровской области за год не изменился. Доля жилья, оборудованного водопроводом, составила 85,5%, водоотведением – 72,9%, отоплением – 73,2%, горячим водоснабжением – 65,1%, а ваннами – 63,9%.