В 2016 году пассажиропоток кузбасских аэропортов сократился на 16,2%

В прошлом году объём перевозок пассажиров через аэропорты региона снизился с 243,9 тысяч человек до 204,47 тысяч.

В 2016 году пассажиропоток аэропортов Кемеровской области снизился на 16,2% — с 243,9 тысяч человек до 204,47 тысяч.

Как сообщает «Коммерсантъ», пассажиропоток новокузнецкого аэропорта сократился на 9,7% (с 93,75 тысяч до 84,6 тысяч), кемеровского – на 20,2% (со 150,16 тысяч до 119,8 тысяч).

Также отмечается, что объём грузоперевозок через аэропорты региона в 2016 году снизился на 5,2% (с 2,74 тыс.т до 2,6 тыс.т). Уточняется, что конкретно через новокузнецкую воздушную гавань он сократился на 10,4% (с 460 т до 412,2 т), через кемеровскую — на 4,2% (с 2,28 тыс. т до 2,19 тыс. т).