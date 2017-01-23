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В 2016 году россияне потратили на покупку новых легковых авто 1,8 трлн рублей

Львиная доля от объёма годовой выручки приходится на иномарки.

В 2016 году жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,8 трлн рублей. Такова предварительная оценка специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ«.

Объём годовой выручки превысил показатель 2015 года на 1%, посчитали аналитики. 1,6 трлн рублей россияне потратили на иномарки (90% от общего объёма). Соответственно, за год жители страны приобрели легковых отечественных автомобилей на сумму около 200 млрд рублей, что на 12% выше результата 2015 года.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что увеличение выручки от продажи нового легкового транспорта на территории РФ во многом связано с ростом цен на такие автомобили, поскольку сам российский рынок продолжает испытывать падение.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: архив Сибдепо.

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