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Кузбасс
В 2016 году смертность на дорогах Кузбасса сократилась почти на четверть

В 2016 году смертность на дорогах Кузбасса сократилась почти на четверть

По итогам года в регионе число ДТП уменьшилось на 6%.

В 2016 году смертность на дорогах Кузбасса сократилась почти на четверть. Об этом в эфире телеканала «Вести-Кузбасс» рассказал заместитель губернатора Кемеровской области Анатолий Лазарев.

«По итогам 2016 года благодаря нашей совместной работе с муниципальными образованиями, ГИБДД, надзорными службами, мы добились того, что количество ДТП у нас снизилось практически на 6%. Самый хороший показатель – у нас почти на 22% сократилась гибель людей на дорогах. В прошлом году мы потеряли на 95 человек меньше. Это тот самый эффект, ради которого мы работаем», – пояснил Анатолий Лазарев.

Замгубернатора добавил, что также на 6% в регионе снизилось число травмированных в результате ДТП.

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам 2016 года Кемеровская области занала 32 место в рейтинге безопасности российских дорог. Регион попал в зону недостаточной безопасности.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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