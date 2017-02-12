По итогам года в регионе число ДТП уменьшилось на 6%.

В 2016 году смертность на дорогах Кузбасса сократилась почти на четверть. Об этом в эфире телеканала «Вести-Кузбасс» рассказал заместитель губернатора Кемеровской области Анатолий Лазарев.

«По итогам 2016 года благодаря нашей совместной работе с муниципальными образованиями, ГИБДД, надзорными службами, мы добились того, что количество ДТП у нас снизилось практически на 6%. Самый хороший показатель – у нас почти на 22% сократилась гибель людей на дорогах. В прошлом году мы потеряли на 95 человек меньше. Это тот самый эффект, ради которого мы работаем», – пояснил Анатолий Лазарев.

Замгубернатора добавил, что также на 6% в регионе снизилось число травмированных в результате ДТП.

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам 2016 года Кемеровская области занала 32 место в рейтинге безопасности российских дорог. Регион попал в зону недостаточной безопасности.