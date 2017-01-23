В 2016 году в компании «СУЭК-Кузбасс» добыли почти 38 млн тонн угля

За год объём добычи угля вырос на 7,7 млн тонн.

В 2016 году в «СУЭК-Кузбасс» добыли 37 млн 715 тысяч тонн угля. За год объём добычи угля вырос на 7,7 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

30,6 млн тонн приходятся на подземную добычу восьми шахт, а 7,1 млн тонн угля добыли открытым способом на разрезах «Заречный» и «Камышанский». При этом компания обеспечила 100% дегазацию всех газообильных очистных забоев. В год бурение дегазационных скважин с поверхности составляет 58,5 километров, в подземных выработках – 273 километра.

Отмечается, что по итогам года две очистных бригады «СУЭК-Кузбасс» добыли три и более миллиона тонн угля. Коллектив Дмитрия Година на шахте «Талдинская-Западная 2» впервые в истории предприятия выдала 3,75 млн тонн угля.