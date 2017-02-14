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В 2016 году в Кузбассе с продажи сняли более тонны овощей и фруктов

В 2016 году в Кузбассе с продажи сняли более тонны овощей и фруктов

Из 232 партий некачественной продукции 50 оказалось импортного производства.

В прошлом году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили 272 объекта, осуществляющих оборот плодовоовощной продукции в регионе. За 2016 год специалисты сняли с продажи 232 партии овощей и фруктов общим весом 1229 кг, 50 партий (336 кг) из них оказалось импортного производства.

В основном причиной снятия с реализации овощей и фруктов стало отсутствие всех необходимых документов и важной, а также достоверной информации для потребителя о товаре.

«В соответствии с выявленными нарушениям к административной ответственности привлечено более 120 должностных, юридических лиц и граждан на общую сумму более 900 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

При выборе овощей и фруктов специалисты советуют обращать внимание на их внешний вид, а также рекомендуют не покупать товары у частных лиц в местах несанкционированной торговли.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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