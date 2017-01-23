В 2016 году в Кузбассе создали почти 22 тысячи рабочих мест

В 2016 году в Кузбассе создали 21 847 рабочих мест. Больше всего вакансий появилось в сфере потребительского рынка – 6 814. К январю 2017 года число безработных составило 34,1 тыс. человек. Этот показатель уменьшился за год на 5%.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в угледобывающей промышленности в прошлом году ввели 2903 места, в агропромышленном комплексе – 1495 мест, в сфере строительства и производства стройматериалов – 1460 мест.

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,6% до 2,5% численности экономически активного населения.