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В 2016 году в Кузбассе создали почти 22 тысячи рабочих мест

В 2016 году в Кузбассе создали почти 22 тысячи рабочих мест

Больше всего вакансий появилось в сфере потребительского рынка.

В 2016 году в Кузбассе создали 21 847 рабочих мест. Больше всего вакансий появилось в сфере потребительского рынка – 6 814. К январю 2017 года число безработных составило 34,1 тыс. человек. Этот показатель уменьшился за год на 5%.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в угледобывающей промышленности в прошлом году ввели 2903 места, в агропромышленном комплексе – 1495 мест, в сфере строительства и производства стройматериалов – 1460 мест.

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,6% до 2,5% численности экономически активного населения.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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