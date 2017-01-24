В 2016 году в России продажи электромобилей сократились на треть

В 2016 году в России продажи новых электромобилей составили 83 единицы. Этот показатель на 28,4% меньше, чем годом ранее (116 шт.), передаёт «Автостат».

Лидером по количеству реализованных в стране электрокаров является Tesla (39 шт., 47%). На второй позиции по популярности находится модель Mitsubishi i-MiEV (20 шт.), продажи которой в России уже прекратили. Третье место занимает Nissan Leaf (18 шт.). Кроме этого, на дорогах страны в прошлом году появилось 6 электромобилей Renault Twizy.

Отмечается, что 60% от всего объёма проданных электрокаров (50 шт.) встали на учёт в столичном регионе (Москва и Подмосковье). Десять машин отправилось в Санкт-Петербург (с учётом Ленинградской области), а девять – в Приморский край.