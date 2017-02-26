В 2016 году в среднем кузбассовцы зарабатывали почти 30 тысяч рублей

В Кемеровостате выяснили, как изменилась средняя заработная плата в регионе в 2016 году. В докладе «Социально-экономическое положение Кемеровской области» указано, что в прошлом году кузбассовцы зарабатывали на 5,3% больше, чем годом ранее. Средний уровень оплаты труда составил 29 828 рублей.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году жителям региона удавалось зарабатывать и больше 30 тысяч рублей. Например, в июне кузбассовцы в среднем получали 31 129 рублей, а в декабре резко разбогатели – 37 788 рублей.

Лидерами роста зарплат в Кузбассе стали следующие сферы: «Финансовая деятельность» (+8,1%; 44 551 руб.), «Добыча полезных ископаемых» (+8%; 47 480 руб.) и «Гостиницы и рестораны» (+8%; 14 377 руб.). В других профессиональных областях уровень оплаты труда тоже вырос, однако единственными, кто стал меньше зарабатывать, стали работники, обрабатывающие древесину (-11,5%; 11 605 руб.)