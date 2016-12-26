В 2017 году будет готов проект строительства поликлиники на Южном в Кемерове

Генпланом предусмотрено строительство в микрорайоне Южный взрослой и детской поликлиник, женской консультации и стоматологии.

В 2017 году будет спроектировано строительство поликлинического комплекса в микрорайоне Южный в Кемерове. Об этом в эфире «Радио России-Кузбасс» 26 декабря рассказал мэр Илья Середюк.

«Серьёзная и сложная ситуация со здравоохранением на Южном. Проектом застройки, Генпланом города предусмотрена взрослая, детская поликлиника, женская консультация и стоматология, — пояснил глава Кемерова. — Планируем в 2017 году приступить к проектированию поликлинического комплекса».

Илья Середюк подчеркнул, что строительство современного поликлинического комплекса потребует больших финансовых вложений, поэтому проект будут включать в различные государственные программы.

Мэр также напомнил о том, что в 2016 году в областной столице открыли порядка 10 новых объектов здравоохранения, в частности педиатрический корпус областной больницы, поликлинику на Лесной Поляне, два травмоцентра при городских больницах.