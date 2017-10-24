В 2017 году детские сады в Кузбассе оштрафовали на 3,2 млн рублей

За 9 месяцев 2017 года сотрудники кузбасского управления Роспотребнадзора проверили 398 дошкольных учреждений. В основном специалисты выявляли в детсадах нарушения требований к санитарному содержанию помещений, требований к искусственному освещению и воздушно-тепловому режиму, к организации воспитательно-образовательного процесса, утреннему приёму детей.

Также недочёты были обнаружены в части организации питания детей. Например, в дошкольных организациях области нарушали условия хранения, приготовления и реализации пищи, не соблюдали режимы мытья кухонной и столовой посуды, пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

За выявленные нарушения по результатам проверок было составлено 898 протоколов об административных правонарушениях. В итоге детсады оштрафовали на 3,2 млн рублей.