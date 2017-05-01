В 2017 году кузбассовцы стали чаще жениться и реже разводиться

В январе – марте 2017 года в регионе зарегистрировали 3028 браков.

В январе – марте 2017 года кузбассовцы заключили 3028 браков. Этот показатель на 149 больше (+5,2%), чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат.

Вместе с тем жители региона стали реже разводиться. Если в этом году распалось 2838 семей, то в прошлом – 2901 супружеская пара. За год число разводов уменьшилось на 63 или на 2,2%.

Всего за указанный период жители Сибири заключили 25 463 браков, что на 10,3% больше, чем годом ранее. При этом количество разводов в СФО составило 20 904 (+0,5%).

Ранее специалисты Кемеровостата выяснили, в каком возрасте кузбасские женщины чаще всего выходят замуж.