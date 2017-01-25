В 2017 году почти треть кузбасских компаний планируют сократить штат

При этом 40% работодателей в регионе намерены расширить штат в 2017 году.

В 2017 году 28% кузбасских крупных компаний планируют сократить штат. При этом 40% работодателей намерены увеличить число сотрудников. К такому выводу по результатам опроса пришли специалисты службы исследований Зарплата.ру.

43% средних компаний (от 50 до 300 сотрудников) будут набирать людей, а вот сократить персонал хотят только 13% таких предприятий. Только 8% организаций в сегменте малого бизнеса (до 50 сотрудников в штате) почти не планируют сокращений, зато увеличить штат хотят 48% малых компаний.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 117 кузбасских компаний.