В 2017 году РЖД увеличит объём инвестиций в Кузбасс почти в два раза

На развитие железнодорожной инфраструктуры Кемеровской области РЖД планирует направить 4,8 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. К ноябрю 2017 года компания намерена завершить строительство нового железнодорожного тоннеля на перегоне Курегеш-Карлык. Общая стоимость проекта составляет 7,5 млрд рублей (он строится с 2012 года — прим. Сибдепо). Ввод объекта в эксплуатацию позволит поездам развивать скорость на данном участке до 100 км/ч, что на 60 км/ч быстрее, чем сейчас.

«В этом году у нас запланированы инвестиции 4,762 млрд рублей, рост на 2,224 млрд рублей», – цитирует ТАСС заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению Сергея Макаренко.

Макаренко отметил, что в Кузбассе будет модернизировано 81,8 км путей. Также компания планирует построить на участке Новокузнецк-Таштагол лавинозащитные сооружения. Их стоимость оценивается в 534 млн рублей.

Специалисты продолжают модернизировать участок Междуреченск-Тайшет для отгрузки угля в восточном направлении. Сейчас ведётся строительство вторых путей на 12 перегонах, пять из них планируют достроить в этом году. Ещё три перегона появятся в 2018 году, а оставшиеся четыре – в 2019.