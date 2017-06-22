В 2017 году в детсадах Кемерова откроют около 1000 дополнительных мест. Об этом во время объезда рассказал глава города Илья Середюк.

«Мы активно готовимся, чтобы принять ребятишек в первые классы, создаём новые группы в детских садах. Проблема дошкольного образования в Кемерове для детей от 3 до 7 лет уже решена, теперь мы стремимся создавать группы для ребятишек от 1,5 лет», – сказал Илья Середюк.

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В целом, в 2017 году из городского бюджета выделили 19,5 млн рублей на проведение капремонтов помещений в детских дошкольных учреждениях. Во время объезда глава столицы Кузбасса досконально осмотрел помещения детсадов и их оснащение. Он сделал замечания подрядчикам. На устранение брака мэр отвёл две недели, сообщает комитет по работе со СМИ администрации города.

Илья Середюк добавил, что в школах областного центра также требуется создавать новые учебные места, особенно для начальных классов.