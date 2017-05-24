В 2017 году в Кузбассе ситуации с нехваткой бланков для сдачи ЕГЭ не будет. Об этом на пресс-конференции, посвящённой проведению единого госэкзамена в регионе, рассказал журналистам начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

«В 2016 году была проблема у нас и в других регионах страны с дополнительными бланками. В этом году такой проблемы не будет, потому что разрешено печатать чёрно-белые дополнительные бланки ответов прямо в штабе пункта проведения экзаменов. Это будет сделано в случае нехватки основных цветных типографских бланков», — пояснил Артур Чепкасов.

Он добавил, что в 2017 году изменения в содержании контрольно-измерительных материалов минимальны. По его словам, «вопросы сегодня формулируют так, чтобы выпускник мог показать глубину своих знаний».

Напомним, в 2016 году в Новокузнецке бланков для сдачи экзамена не хватило 23 выпускникам. В результате прокуратура региона потребовала устранить эти нарушения. Тогда Артур Чепкасов сообщил, что за инцидент несколько должностных лиц получили дисциплинарные взыскания.