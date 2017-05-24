Новости
Кузбасс
В 2017 году в Кузбассе ситуации с нехваткой бланков для сдачи ЕГЭ не будет

В 2017 году в Кузбассе ситуации с нехваткой бланков для сдачи ЕГЭ не будет

В штабах пунктов проведения экзаменов разрешили печатать чёрно-белые дополнительные бланки.

В 2017 году в Кузбассе ситуации с нехваткой бланков для сдачи ЕГЭ не будет. Об этом на пресс-конференции, посвящённой проведению единого госэкзамена в регионе, рассказал журналистам начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

«В 2016 году была проблема у нас и в других регионах страны с дополнительными бланками. В этом году такой проблемы не будет, потому что разрешено печатать чёрно-белые дополнительные бланки ответов прямо в штабе пункта проведения экзаменов. Это будет сделано в случае нехватки основных цветных типографских бланков», — пояснил Артур Чепкасов.

Он добавил, что в 2017 году изменения в содержании контрольно-измерительных материалов минимальны. По его словам, «вопросы сегодня формулируют так, чтобы выпускник мог показать глубину своих знаний».

Напомним, в 2016 году в Новокузнецке бланков для сдачи экзамена не хватило 23 выпускникам. В результате прокуратура региона потребовала устранить эти нарушения. Тогда Артур Чепкасов сообщил, что за инцидент несколько должностных лиц получили дисциплинарные взыскания.

В Кузбассе потратили более 23 миллионов для печати и сканирования бланков ЕГЭ на местах

В Кузбассе втрое увеличили число пунктов сдачи ЕГЭ, оснащённых «глушилками» сотовой связи

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

5 типов клиентов, которых ненавидят фитнес-тренеры

Каким не надо быть, чтобы фитнес-тренер тебя уважал
Чтиво

Кузбассовцы станут «Поколением М»

Кузбасс присоединился к масштабному национальному проекту, который помогает развивать детское творчество
Опрос

Лучшая пицца: выбираем номинантов премии Афиши Сибдепо

Сибдепо предлагает читателям составить шорт-лист служб доставки пиццы
Чтиво

Plus size против 90-60-90: нетипичная «МедиаКраса–2017»

Фоторепортаж с финала конкурса красоты

Сегодня в Кемерове

Популярное