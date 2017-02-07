В 2017 году в России могут появиться карточки с баллами для обмена на продукты. В настоящее время Минпромторг РФ совместно с Минфином дорабатывают программу продовольственной помощи.

«Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанём с этой программой», – цитирует ТАСС главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Предполагается, что малообеспеченные жители России получат специальные карточки с баллами. Их можно потратить только на покупку продуктов питания. При этом баллы нельзя будет обналичить в банкомате или накопить, потому что через месяц счёт будет обнуляться.

«Известия» сообщают, что в приоритете окажутся «свежие и полезные» продукты, отличающиеся от дешевых суррогатов. Программа, по мнению экспертов, будет способствовать поддержанию процесса импортозамещения. Ранее продовольственные карточки хотели ввести в 2016 году, однако впоследствии нововведение перенесли.