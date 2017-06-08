В 2018 году карта «Мир» станет зачётной книжкой студентов

В следующем году платёжную карту «Мир» будут использовать в качестве зачётной книжке для учащихся в вузах.

Новая функция карты позволит профессорам ставить и править оценки студентов через доступ к системе, а учащиеся будут получать информацию об оценках через интернет или через мобильный доступ.

Сейчас карту «Мир» используют в университетах страны для начислений стипендии. Она же является пропуском в здание.

«Предоставив студентам не только платёжный продукт, но и целый набор нефинансовых сервисов — транспорт, медицина, студенческий билет, пропуск в вуз, зачётная книжка и прочее — мы сможем вовлечь их в активное использование карт отечественной платёжной системы, — цитируют «Известия» начальника управления развития продуктов Бинбанка Алексея Охорзина.

Известно, что введение новой функции в эксплуатацию обойдётся в круглую сумму. Эксперты оценивают расширение функционала карты от пяти до десяти миллионов рублей.