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В 2018 году пенсии в России проиндексируют на уровень выше инфляции

В 2018 году пенсии в России проиндексируют на уровень выше инфляции

Индексация пенсий составит 3,7%.

В следующем году в России проиндексируют пенсии на ожидаемую инфляцию по итогам 2017 года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году», — цитирует ТАСС заявление Силуанова, которое он сделал в рамках обсуждения изменений в федеральный бюджет на 2017−2019 годы.

Ранее Силуанов сообщил, что министерство предполагает, что инфляция снизится до 3%. Этот показатель станет историческим минимумов.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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