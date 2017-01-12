В 2018 году правительство РФ пересчитает в стране всех животных

В 2018 году правительство РФ планирует создать единую систему идентификации домашних и сельскохозяйственных животных. До 15 февраля 2017 года Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин по поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича должны составить «дорожную карту» внедрения идентификации, сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

По данным Минсельхоза, в ведомство поступило данное поручение на основе приказа «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учёту». Согласно документу, индивидуальным номером или чипом будут отмечать лошадей, крупный рогатый скот, оленей, верблюдов, домашнюю птицу, свиней, кошек и собак, а также пчёл, рыб и других домашних животных. Исключение сделано только для тех зверей, что живут в диких условиях.

Согласно проекту, пчелиную пасеку будут маркировать всю разом. Животным будет присваиваться индивидуальный 15-знаковый буквенно-цифровой идентификатор. В начале будут стоять заглавные буквы RU, затем третий знак будет означать, что идёт речь об индивидуальной идентификации, групповой или обоих сразу. Четвертым символом будет заглавная буква «F», обозначающая, что животное выращивают на убой в пищевых или медицинских целях, а букву «Р» будут ставить домашним животным.

Впервые зарегистрировать животное нужно будет любым удобным способом в первые три месяца его жизни или его ввоза в Россию. Процесс маркировки пройдёт в два этапа: с 1 января 2018 года приказ вступит в силу для некоторых животных, в том числе лошадей, свиней, оленей, верблюдов и других зверей, а с начала 2019 года — для мелкого рогатого скота (овец и коз), собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей пчел, рыб и иных водных животных.

«Данный приказ может быть актуален для бизнеса, фермерские хозяйства не так многочисленны, но идентификация животных добавит им работы. Поэтому имело бы смысл вначале оценить затраты на внедрение учёта и передачи данных в центр обработки данных Минсельхоза. Попытка же внедрить систему в предложенном виде среди населения мне представляется несвоевременной. Если в городах хоть как-то можно представить такой учёт, то как он будет реализован в деревнях, представить уже совсем сложно», – цитирует издание сообщение советника президента России по развитию интернета Германа Клименко.

По словам Клименко, если животных будут маркировать, то в торговых точках покупателям должны будут предоставлять по индивидуальному коду всю информацию о том, как и где содержалось животное до убоя.

В проекте ничего не сказано о том, нужно ли будет маркировать животных, которые родились до вступления приказа в законную силу.