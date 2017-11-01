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В администрации назвали дату официального открытия зимнего сезона в Шерегеше

В администрации назвали дату официального открытия зимнего сезона в Шерегеше

В настоящее время ведётся активная подготовка к открытию горнолыжного сезона.

В администрации Кемеровской области назвали официальную дату открытия горнолыжного сезона 2017-2018 в Шерегеше. Предварительно, церемония открытия состоится 18 ноября 2017 года.

«Подготовка к открытию сезона в самом разгаре. Подробный план мероприятий появится позднее», — пояснили Сибдепо в пресс-службе областной администрации.

В день открытия сезона в Шерегеше начнут работать спасатели. Также с началом сезона на горнолыжном курорте заработает вся инфраструктура.

Ранее Сибдепо сообщал, что у началу сезона не успеют запустить все новые подъёмники.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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