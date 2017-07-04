В администрации Новокузнецка обсудили повышение стоимости проезда в маршрутных автобусах

Участники совещания предложили частным перевозчикам обосновать предлагаемое ими повышение стоимости проезда на семь рублей.

В администрации южной столицы Кузбасса прошло совещание, на котором говорили о планируемом частными перевозчиками повышении стоимости проезда в маршрутных автобусах до 25 рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в заседании участвовал экспертный совет по развитию городского транспорта, созданный по инициативе главы города Сергея Кузнецова.

«Был представлен обзор стоимости проезда в транспорте (как муниципальном, так и частном) в других населенных пунктах России, который показал, что в городах, аналогичных нашему, стоимость проезда у частников и муниципалов примерно одинакова и равняется 20-22 рублям. При этом цены в маршрутных автобусах нередко колеблются от зависимости от длины маршрута, и находятся в диапазоне от 17 до 25 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Замглавы города по экономике Ирина Прошунина отметила, что первоначальные расчёты частных перевозчиков, предлагающих повысить стоимость проезда на 40%, некорректны. Если бы цены регулировались РЭК, то проезд в маршрутном автобусе обошёлся пассажирам максимум в 20 рублей 5 копеек.

«Необходимо сделать запрос в антимонопольную службу на предмет оценки действий частных перевозчиков по принятому ими решению – единогласно повысить цену на проезд в маршрутных автобусах до 25 рублей», — заявил глава города Сергей Кузнецов.

Следующее заседание экспертного совета состоится 10 июля. Во время него частные перевозчики озвучат своё окончательное решение по повышению стоимость проезда.