В Африке разбился грузовой самолёт, есть жертвы

В субботу, 14 октября, в Африке у берегов Кот-д’Ивура упал грузовой самолёт. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлёта, погибли четыре человека. Известно, что все они были гражданами Молдавии.

Как сообщают РИА Новости, при крушении также травмировались шесть человек. Среди них двое молдаван и четверо французов.

Crash d’un avion en Côte d’Ivoire dans la commune de Port bouet pic.twitter.com/PnEKv7frOx — Hervé Bley (@HerveBley) October 14, 2017

В настоящее время пока неизвестно, какой компании принадлежит рухнувший самолёт. Причина крушения также устанавливается.