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В Африке разбился грузовой самолёт, есть жертвы

В Африке разбился грузовой самолёт, есть жертвы

В результате крушения воздушного судна погибли четыре человека.

В субботу, 14 октября, в Африке у берегов Кот-д’Ивура упал грузовой самолёт. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлёта, погибли четыре человека. Известно, что все они были гражданами Молдавии.

Как сообщают РИА Новости, при крушении также травмировались шесть человек. Среди них двое молдаван и четверо французов.

В настоящее время пока неизвестно, какой компании принадлежит рухнувший самолёт. Причина крушения также устанавливается.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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