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В Африке зарегистрирована вспышка новой смертельной болезни

В Африке зарегистрирована вспышка новой смертельной болезни

Роспотребнадзор сообщает, что симптомы болезни напоминают лихорадку Эбола.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщают, что в Либерии зарегистрирована вспышка нового смертельного заболевания. Симптомы болезни напоминают лихорадку Эбола, но результаты исследования на соответствующий вирус оказались отрицательными.

С 23 апреля по 4 мая в приграничных районах Либерии зарегистрировано 28 случаев этого заболевания. В 12 случаях больные скончались. Россиян просят учитывать данную информацию при планировании отпуска в те края.

«Предполагается, что причиной заболевание могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В настоящее время ситуация находится на контроле специалистов Роспотребнадзора. Специалисты готовы помогать местным медикам в борьбе с новой болезнью.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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