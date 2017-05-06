В Африке зарегистрирована вспышка новой смертельной болезни

Сотрудники Роспотребнадзора сообщают, что в Либерии зарегистрирована вспышка нового смертельного заболевания. Симптомы болезни напоминают лихорадку Эбола, но результаты исследования на соответствующий вирус оказались отрицательными.

С 23 апреля по 4 мая в приграничных районах Либерии зарегистрировано 28 случаев этого заболевания. В 12 случаях больные скончались. Россиян просят учитывать данную информацию при планировании отпуска в те края.

«Предполагается, что причиной заболевание могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В настоящее время ситуация находится на контроле специалистов Роспотребнадзора. Специалисты готовы помогать местным медикам в борьбе с новой болезнью.