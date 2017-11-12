В Америке на аукционе продали самую дорогую в мире бутылку вина

В Новом Орлеане прошёл благотворительный аукцион, на котором продали самую дорогую в мире бутылку вина. Алкогольный напиток приобрёл частный коллекционер, пожелавший остаться анонимом. О нём известно лишь то, что проживает в штате Миссури, сообщают «Известия».

Вино The Setting произведено из винограда каберне-совиньон урожая 2015 года. Вино выпустила винодельня Джесси Каца, которая создавала алкогольные напитки для знаменитостей.

The Setting breaks record for most expensive single bottle ever sold at auction at $350,000! The money went to a great cause! The Emeril Lagasse Foundation. @emerilorg @jkatzwine @thesettingwines. A post shared by Shep Gordon (@supermenschshep) on Nov 7, 2017 at 12:04pm PST

Неизвестный коллекционер купил бутылку вина за 350 тысяч долларов. На этикетки бутылки изображён портрет продюсера Шепа Гордона. В разные годы он продюсировал рок-звёзд, в том числе Pink Floyd. На какую благотворительность будут потрачены вырученные средства, пока неизвестно.