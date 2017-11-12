В Америке на аукционе продали самую дорогую в мире бутылку вина
Бутылку вина купил частный коллекционер, пожелавший остаться анонимом.
В Новом Орлеане прошёл благотворительный аукцион, на котором продали самую дорогую в мире бутылку вина. Алкогольный напиток приобрёл частный коллекционер, пожелавший остаться анонимом. О нём известно лишь то, что проживает в штате Миссури, сообщают «Известия».
Вино The Setting произведено из винограда каберне-совиньон урожая 2015 года. Вино выпустила винодельня Джесси Каца, которая создавала алкогольные напитки для знаменитостей.
Неизвестный коллекционер купил бутылку вина за 350 тысяч долларов. На этикетки бутылки изображён портрет продюсера Шепа Гордона. В разные годы он продюсировал рок-звёзд, в том числе Pink Floyd. На какую благотворительность будут потрачены вырученные средства, пока неизвестно.