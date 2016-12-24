В Амурской области началось строительство моста, который свяжет РФ и Китай

В 2019 году сооружение планируют сдать в эксплуатацию.

В Благовещенском районе Амурской области началось строительство моста, который свяжет Россию и Китай. Сооружение планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году.

«Строительство моста ускорит процесс модернизации и дальнейшего развития систем автомобильного, железнодорожного и речного видов транспорта, а также будет способствовать укреплению сотрудничества провинции Хэйлунцзян и Дальнего Востока РФ», — цитирует ТАСС губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

Соглашение о строительстве моста через Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ было подписано правительствами двух государств в 1995 году. В 2015 году в него внесли изменения.

Сооружение станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Право собственности будет разграничено по линии государственной границы.

Стоимость строительства оценивалась в $356 млн. Отмечается, что две трети вложений придётся на российскую сторону.