В апреле продажи легковых авто в России выросли на 7%

В апреле продажи легковых авто в России выросли на 6,9%, достигнув показателя в 129 476 машин. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса, при этом по итогам четырёх месяцев 2017 года российский авторынок показал рост в 2,6%.

«Пока мы еще не видим установившейся сезонности здорового рынка, что напоминает нам, каким хрупким является текущее осторожное восстановление. Тем не менее результат продаж апреля – очередной шаг в правильном направлении», – цитирует RNS председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.

Ранее ассоциация прогнозировала, что в 2017 году авторынок России может вырасти на 4% до 1,48 млн автомобилей. Если это произойдёт, то будет прерван четырёхлетний период падения.

По-прежнему лидером на рынке является «АвтоВАЗ». В прошлом месяце компания реализовала 26 337 машин (+7%). Вторую позицию заняла Kia, продажи которой выросли до 16 003 авто (+32%). Замыкает тройку лидеров Hyundai с показателем 13 656 реализованных машин (+12%).