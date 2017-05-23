В апреле в Кузбассе стоимость фиксированного набора товаров и услуг была самой низкой в СФО

В апреле в Кузбассе стоимость фиксированного набора товаров и услуг составила 12 300,1 руб. Это самый низкий показатель в Сибири. При этом в среднем по СФО он достиг 13 406,7 руб., увеличившись за месяц на 0,4%.

Самая высокая стоимость фиксированного набора товаров и услуг среди сибирских регионов была в Республике Алтай – 15 580,6 руб., а среди российских субъектов – в Камчатском крае (24 493,2 руб.). Об этом сообщает Росстат в сборнике «Информация о социально-экономическом положении России».

В среднем по стране в конце апреля этот показатель составил 14 551,3 руб. За месяц он увеличился на 0,6%, а с начала года – на 1,9%.

Ранее Сибдепо сообщал о топ-5 продуктах, которые больше всего подорожали в Кузбассе в апреле.