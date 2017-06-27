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В Аргентине разработали законопроект против игры «Синий кит»

В Аргентине разработали законопроект против игры «Синий кит»

По данным местных СМИ, в республике погиб один ребёнок, выполняя задания этой игры.

Аргентинские власти разработали законопроект, согласно которому за доведение до самоубийства с помощью соцсетей и игры «Синий кит» злоумышленники будут нести ответственность. По данным местных СМИ, в республике погиб один несовершеннолетний, он выполнял задания этой игры, сообщает ТАСС.

О разработке законопроекта рассказал политик Хуан Фернандо Брюгге. Он отметил, что закон «не только ужесточает наказание, но и предоставляет правоохранительным органам инструменты» для борьбы с суицидальными играми в социальных сетях.

Напомним, 7 июня 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за доведения до самоубийства с помощью соцсетей и суицидальных игр.

Ранее Сибдепо публиковал материал «Игры, которые убивают наших детей». О том, что такое «Группы смерти», «Беги или умри», «Исчезни на 24 часа» и как с ними бороться, читайте здесь.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://poluostrov-news.com

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