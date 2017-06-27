В Аргентине разработали законопроект против игры «Синий кит»

По данным местных СМИ, в республике погиб один ребёнок, выполняя задания этой игры.

Аргентинские власти разработали законопроект, согласно которому за доведение до самоубийства с помощью соцсетей и игры «Синий кит» злоумышленники будут нести ответственность. По данным местных СМИ, в республике погиб один несовершеннолетний, он выполнял задания этой игры, сообщает ТАСС.

О разработке законопроекта рассказал политик Хуан Фернандо Брюгге. Он отметил, что закон «не только ужесточает наказание, но и предоставляет правоохранительным органам инструменты» для борьбы с суицидальными играми в социальных сетях.

Напомним, 7 июня 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за доведения до самоубийства с помощью соцсетей и суицидальных игр.

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