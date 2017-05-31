В Audi объявили российские цены на новый RS5 Coupe

Автомобиль преодолевает отметку в 100 км/ч всего за 3,9 с.

Компания Audi озвучила российские цены на новую модель RS5 Coupe. В базовой комплектации спортивный автомобиль будет стоить 5 050 000 рублей. Как сообщает «Автостат», машина оснащена бензиновым двигателем 2.9 TFSI мощностью 450 «лошадей» в сочетании с коробкой передач tiptronic. Отметку в 100 км/ч авто преодолевает всего за 3,9 с.

Купе укомплектовано спортивной подвеской, системой start-stop, климат-контролём с индивидуальной настройкой для трёх зон салона, MMI Radio Plus с 7-дюймовым цветным дисплеем. Также в базовую комплектацию входят светодиодные фары, динамические указатели поворотов сзади и электропривод открывания крышки багажника, передаёт «Авторамблер».

За дополнительную плату можно получить больше комфорта. В RS5 Coupe предусмотрены расширенный пакет отделки кожей, система вентиляции передних сидений, обогрев задних сидений, аудиосистема Bang & Olufsen Sound System и спортивная подвеска с изменяемой жёсткостью амортизаторов.