В августе кузбассовцы отложили на чёрный день в 6 раз больше денег, чем в июле

В августе кузбассовцы использовали 5,9% своих доходов на сбережения. Это почти в 6 раз больше, если сравнивать с июлем. Тогда жители региона вообще предпочли забрать часть денег из заначки (-0,2%). Такие данные опубликовал Кемеровостат.

Вместе с увеличением сбережений, как следствие, кузбассовцы стали экономить в магазинах. Так, в августе жители области использовали 53,5% на покупку товаров, в то время как в июле этот показатель был значительно больше – 57,8%.

В целом, за январь – август денежные доходы кузбассовцев составили 450075,6 млн рублей. Расходы же были меньше – 416730,9 млн рублей. Ранее Сибдепо сообщал, что в августе средняя зарплата в Кузбассе превысила 32 тысячи рублей.