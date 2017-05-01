В Бангкоке оперируют четырёх россиян, пострадавших в ЧП с самолётом
Число травмированных в результате прохождения воздушного судна сквозь зону турбулентности выросло до 27.
В Бангкоке оперируют четырёх россиян, пострадавших в ЧП с самолётом. Напомним, судно попало в воздушную яму. В результате его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
«Троим россиянам делают операции уже несколько часов, ещё один недавно поступил в операционную. По словам врачей, их жизни вне опасности, однако сами операции достаточно сложны», – сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.
Всего на борту было 313 пассажиров. По данным посольства, в результате случившегося пострадали 27 человек — 24 россиянина и трое подданных Таиланда. Некоторых уже выписали из больницы, передаёт «Лента.Ру».
Также в соцсети Instagram опубликовали видео последствий ЧП.
3 hours ago I was on a Plane going From Moscow to Bangkok, out of nowhere we hit turbulence, that was so bad that it was throwing people around like crazy. Blood everywhere, people with broken bones, noses, open fractures, baby's with head injuries, I can keep going and going. Thank God we are Alive! I really hope @aeroflot @aeroflotrus will do right by everybody! I can honestly say I have never been so scared in my life before. #aeroflot #emergency. we are ok!
«Людей вокруг бросало из стороны в сторону с сумасшедшей скоростью. Кровь повсюду, люди с переломанными костями, носами и с открытыми переломами, ребенок с травмами головы», – написал очевидец произошедшего.
По данным «Аэрофлота», причиной случившегося стала «турбулентность ясного неба». У экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила авиакомпания.