В Бангкоке оперируют четырёх россиян, пострадавших в ЧП с самолётом. Напомним, судно попало в воздушную яму. В результате его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

«Троим россиянам делают операции уже несколько часов, ещё один недавно поступил в операционную. По словам врачей, их жизни вне опасности, однако сами операции достаточно сложны», – сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Всего на борту было 313 пассажиров. По данным посольства, в результате случившегося пострадали 27 человек — 24 россиянина и трое подданных Таиланда. Некоторых уже выписали из больницы, передаёт «Лента.Ру».

Также в соцсети Instagram опубликовали видео последствий ЧП.

«Людей вокруг бросало из стороны в сторону с сумасшедшей скоростью. Кровь повсюду, люди с переломанными костями, носами и с открытыми переломами, ребенок с травмами головы», – написал очевидец произошедшего.

По данным «Аэрофлота», причиной случившегося стала «турбулентность ясного неба». У экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила авиакомпания.